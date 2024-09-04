ŞİİR

Son perde Sabâhî kapanır son demi ömrün Gitmiş ki vefâ hem bu cihâna yine küstün Bunlar olacak… Server-i âlem eder ihbar Üç-beş kalacak belki de etrafta hem ahyâr Ak-pâk oluyor saç-sakalın kim neyi bekler Artık sonudur… kış, yine küllendi emekler Sendin daha dün gonca, gücün zinde, enerjik Yattın da unuttun… uyanıp himmeti bekler Lâkin gider, ancak unutulmuş yine kervan Baş kaldıramaz, gerçeği görmez de panikler Dünyâ oturur gönlüne hicrânını duymaz Kalpten çıkarıp at… niye sonsuzdur emeller Yetmiş küsür ömrün ki sabâhında uyandın Etrafınız ıssız buna hayretle de kaldın Göçmüş nice dostlar geri kalmış elem, ahzân Dert ortağınız yok, ne de rehber, ne de insan Gözler dalar… ufkun ki gurup keşmekeş olmuş Mâtem mi desem her yönümüz yâs ile dolmuş Hissetmiyor insan nitekim aklı hevâda İflâs ki eder… rûh, ölü ecsâd ki, cezâda Aç gözleri… bir bak çölü sandın ki de vâha Maksada varılmaz bu adımlarla sabâha Ye’s fışkırıyor her köşeden nâmını duydun Zâhir şeye aldanmalı mıydın? Neden uydun? İhlâsla yönel terk ederek kıyl ü kâlü İnsanlara vasfeyle ki hoş anlaya nûru Teslim oluver Hakk’a hep umdukların olsun Dünyâda da ukbâda da gönlün neşe dolsun İmanını sağlam yaparak Hakka ulaşmak Her mümin için en yüce azm olmalı mutlak Son yolculuğundur bu SABÂHÎ ki dönülmez İmanlı giden… nûru o yollarda da sönmez SABÂHÎ (Hasan Şen, Trabzon) (12 Temmuz 2024- 6 Muharrem 1446)



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