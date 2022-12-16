Süleyman Çelebi, Çad’da anıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Çad Okulları, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolayısıyla program düzenledi.

Başkent Encemine’de bulunan TMV Okulları’ndaki etkinliğe, Türkiye’nin Encemine Büyükelçi Yardımcısı Ali Özkara, Çad Cumhuriyeti Din İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Mahamat Khatir Issa, çeşitli üniversitelerin rektör ve temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Din işleri Müşaviri Kalıç, Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat (Mevlid-i Şerif)” adlı eserinden bazı bölümleri okudu. Konuklara Süleyman Çelebi ile ilgili videoların izletildiği etkinlikte, TMV öğrencileri çeşitli şiirler okudu ve okuldaki bir grup öğrenci sema gösterisi sundu. Programın kapanışında davetlilere gül verildi, şerbet ve lokma ikram edildi. AA

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