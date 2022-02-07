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8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Süleymaniye için her fedakârlığa hazırız

07 Şubat 2022, Pazartesi 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu.

İBB, inşaat için harekete geçti
Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

 

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.

Süleymaniye Camii’nin önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İlim Yayma Vakfı’nın geri adım attığını duyurdu. İlim Yayma Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye dâvet ediyoruz.”

İstanbul - anka

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