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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tarihî köprüler koruma altında

04 Temmuz 2023, Salı 17:00
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA, TARİHİ KÖPRÜLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ TOPLAM 439 TARİHİ KÖPRÜNÜN RESTORASYON UYGULAMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI, 82 TARİHİ KÖPRÜDE İSE YENİLEME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesindeki toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihi köprülerin korunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarımları yapılan ecdat yadigarı tarihi köprüler, yenileniyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigarı tarihi köprülerin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.

Restorasyonu sürüyor

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor. Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

AA

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