“Tay” filmini 3 günde 80 bin kişi izledi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- Kutlu Hicret yolculuğunu işleyen TRT ortak yapımı “Tay”, vizyona girdiği hafta sonu en çok izlenen film oldu.

TRT’den yapılan açıklamaya göre, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini aktaran filmi, 3 günde 80 bin 546 kişi izledi.

TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisiyle karşılaştı. Türkiye’de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film, Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.