“Tay” filminin ilk gösterimi yapıldı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Kutlu Yolculukları Hicret’i konu edinen 3D animasyon türündeki TRT ortak yapımı sinema filmi “Tay”ın ilk gösterimi Ankara’da yapıldı.

“Tay” filmi vizyona giriyor Bilkent’te bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen özel gösterime Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT yöneticileri ve çalışanları, aileleri, çocuklar ve davetliler katıldı. Gösterimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, filmi çok beğendiğini belirterek TRT Çocuk kanalına teşekkür etti. Filmin O dönemin şartlarını çocukların anlayacağı sadelikte ve yalın bir dille aktardığını kaydeden Yanık, salondaki çocukların sıkılma emaresi göstermeden filmi izlediklerini ifade etti.

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