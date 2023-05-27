Türk Hava Yolları, Türk mutfağını tanıtıyor

Türk Hava Yolları (THY), Türk Mutfağı Haftası’nı seçili uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında lezzet şöleniyle ve özel etkinliklerle kutluyor.

Dünyada en çok ülkeye uçan milli hava yolu şirketi, seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağının seçkin lezzetlerine yer vererek, yolcularının Türk mutfağının yeme içme kültürünü daha yakından tanımasını sağlıyor. Bu yıl ana teması “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı” olarak belirlenen ve 2. kez düzenlenen haftanın özel etkinliklerinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın gastronomi şehirlerinden Hatay’ın menüsü tanıtılıyor. THY’nin seçili uçuşlarında verilen ikram menülerinin Türk mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, reyhan, demirhindi ve gül şerbeti ikramında bulunulması planlanıyor. Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolcular, bu özel etkinlik hakkında bilgilendirilerek farkındalık sağlanıyor. AA

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