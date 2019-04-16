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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türk kahvesi UNESCO yolunda

16 Nisan 2019, Salı 00:17
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren ilk kültür sıvısı olan Türk kahvesi hakkında bilinmeyenleri Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim açıkladı.

500 yıldır vazgeçilmez geleneklerden olan, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren ilk kültür sıvısı olan Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyenleri Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim açıkladı. Kavrulma, öğütülme derecesi ve telvesiyle birlikte servis edilmesi, Türk kahvesini diğerlerinden ayıran özelliklerden. Kahve, Osmanlı coğrafyasında kendini kabul ettireli neredeyse 500 yıl oldu.1543’te Yemen’in fethiyle birlikte kahve Osmanlı topraklarında adını duyurdu.Kahveyi içen ilk padişahın Kanuni Sultan Süleyman olduğu bile iddialar arasında. 1550’lerde Tahtakale’de açılan ilk kahvehanenin ardından 1600’lü yıllara gelindiğinde İstanbul, 200 kahvehaneye ev sahipliği yapmaya başladı ve adım adım dünya pazarında söz sahibi oldu. 

Osmanlı kahveyi dünyaya tanıttı

Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyenleri Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Serim açıkladı. Serim, Osmanlı’nın Türk kahvesinin adının duyulmasında büyük pay sahibi olduğunu şöyle anlatıyor:  “Bugünkü Türkiye coğrafyası kahvenin yetiştiği bir coğrafya değil. O dönem tabii Ortadoğu’nun büyük bir kısmı Osmanlı olduğu için kahve de yetişiyor Osmanlı topraklarında. Bu kahvenin önemli bir kısmı İstanbul’a getiriliyor, İstanbul’da büyük bir alışkanlık halini alıyor. Onu takip eden yıllarda Osmanlı ile savaş veya barış, kültür veya diplomatik ilişkilerle temas sağlayan birçok batı ülkesinde kahve popüler hale geliyor. Yani 1500’lerde kahveyle tanışan Osmanlı 1700’lere kadar kahveyi dünyaya tanıştırmıştır.” 

Kahve kültüre dönüştü 

Serim Türk kahvesi kültürünün nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Türk kahvesi denilen şey bildiğimiz anlamda o yıllarda yoktu. Mırra dediğimiz Arap kahvesi şeklinde yapılıyordu yani cezveler söz konusu değildi, daha büyük metal kaplarda yapılıyordu. Türkler, zaman içinde bu Arap yöntemini bugün bizim bildiğimiz anlamda cezve yöntemine ve şimdilerde makinelere geçirmişler. Bunu destekleyecek, yanında mutlaka şekerli bir şeylerin sunulması, mutlaka bir bardak su olması, kız isteme seremonisi, dargın barıştıran kahvesi gibi birçok geleneği buna eklemişler ve ortaya Türk usulü bir kahve kültürü çıkmış.”

Somut olmayan ilk kültür sıvısı

2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti ve bu köklü geleneğin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için başvuruda bulundu. Böylece diğer ülkelerin Türk kahvesini sahiplenmesinin önüne geçildi.TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, Serim ,”UNESCO bu dosyayı kabul etti.Bakü’de 2013 yılında Türk kahvesi tarihte ilk defa olarak somut olmayan kültür listesine giren kültür sıvısıdır. İşin başlangıcının Osmanlı İmparatorluğu olduğunu artık UNESCO ilan etti” dedi.  Kahvenin yanında su ikram edilmesi geleneğinin nereden geldiğini anlatan serim, “Başlangıçta kahvenin içine şimdi olduğu gibi şeker ilave edilmiyordu. Şeker o dönemde çok pahalıydı. Halk şeker almaya parası olmadığı için hurma, kuru incir, kuru üzüm, pekmez, macunlar kahveye ilave ediyordu. Ama tatlı yediğiniz için mutlaka onun yanında su da veriliyor, tatlıyı bastırıyor” dedi.

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