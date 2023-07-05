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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Üç yıl önce öğrendiği hat sanatını ülkesinde tanıtıyor

05 Temmuz 2023, Çarşamba
TÜRK HOCALARDAN DA DERS ALAN HATTAT MADİNA HUSAİN’İN, “KALEMİN KÂĞITTA BIRAKTIĞI İZ” KONULU SERGİ, KAZAKİSTAN’IN BAŞŞEHRİ ASTANA’DA BÜYÜK BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ZİYARETE AÇILDI.

Kazak hattat Madina Husain ilk kişisel sergisini açtı

Kazak hattat Madina Husain’in ilk kişisel sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi tarafından düzenlendi. “Kalemin Kağıtta Bıraktığı İz” konulu sergi, Kazakistan’ın başkentindeki büyük bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun yanı sıra Kazak milletvekilleri ve yazarlar, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Kapucu, kültür ve sanat alanındaki temasların Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

KAZAKLARLA KÖKLERİMİZ BİR

Kazakistan’da kültür ve sanat faaliyetleri düzenlerken üç temel hususu dikkate aldıklarını belirten Kapucu, şunları kaydetti: “Bunlardan ilki Türk kültürünü tanıtmak. Gerek Türkçe öğrenmeye gerek geleneksel ve çağdaş Türk kültür-sanatına kardeş Kazakistan’da büyük ilgi olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Dikkate aldığımız ikinci husus, Kazak kültürünün de Türkiye’de daha iyi tanınmasına vesile olmak. Üçüncü unsur ise kültürel ortaklığımızın altını çizmektir. Çünkü, birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşamalarına ve tarihin dayattığı artık geride bıraktığımız zorunlu ayrılığa rağmen Türk ve Kazak halkları birbirini keşfederken köklerimizin bir olduğunun da farkına varıyor.” Kapucu, açılan serginin de bu üç unsuru birleştiren bir faaliyet olduğuna işaret ederek, “Biz bugün ‘güzel yazı’ sanatının Kazakistan’daki başarılı icracılarından olan Madina Husain’in sergisi vesilesiyle kültürümüzün ortaklığını bir kez daha göreceğimize ve yine birbirimizde kendimizi bulacağımıza inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Bu sanatı camilerde gördüm

Sanatçı Husain de hat sanatıyla ilk kez 25 yaşında tanıştığını söyledi. Husain, çocukluğundan beri resimle uğraştığını dile getirerek, “Bu yazıları hep camilerde görürdüm ve çok beğenirdim. Sonra bu sanat hakkında araştırmaya başladım.” dedi. Ülkesinde hat sanatının çok gelişmediğini aktaran Husain, “İlk önce Tataristan’dan bir hoca ile çalışmaya başladım.” diye konuştu. Husain, Türk hocalardan da ders aldığını ve çalışmaları için malzemeleri Türkiye’den getirdiğini anlatarak, “Sergide yaklaşık 30 çalışmam yer alıyor. Ama bu 3 yılda yaklaşık 150 hat çalışması yaptım.” ifadelerini kullandı. Ülkesinde hat sanatının tanıtılmasına katkı yaptığını vurgulayan Husain, gelecekte kendisi gibi bu sanatı merak edenlere hocalık yapmak istediğini söyledi.

AA

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