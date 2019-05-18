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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Üsküp'ün tarihi camisinde Osmanlı gelenekleri...

18 Mayıs 2019, Cumartesi 15:15
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Murat Paşa Camisi, Osmanlıların farklı ramazan geleneklerini bugün de yaşatmaya devam ediyor.

Eski Türk Çarşısı'nın adeta kalbinde yer alan camide ramazan boyunca hatimli teravih namazı kılınması, mukabele okunması ve Türkçe vaaz verilmesi, bu tarihi camiyi Müslümanların cazibe merkezi haline getiriyor.

 

Üsküp'teki en önemli Osmanlı miraslarından olan camide, ramazanın coşkusu, heyecanı, huzuru ve bereketi en güzel şekilde hissediliyor.

Hatimli teravih namazı kılınan camide, ramazan boyunca öğle ve ikindi namazları öncesinde mukabele okunurken, teravih namazı önceleri ve her pazar ikindi namazının ardından Türkçe vaaz da veriliyor.

Murat Paşa Camisi'nde Türkçe vaaz ve hatimli namaz geleneği asırlardır ramazan ayları dışında da uygulanıyor.

Mukabeleye cemaatin yoğun ilgisi

Tarihi camide 35 yıl imamlık yapan Sadedin Süleyman, yaptığı açıklamada, teravih namazlarının yanı sıra sabah, akşam ve yatsı namazlarının da hatimle kılındığını belirterek, mukabeleye ise cemaatin yoğun ilgisi olduğunu aktardı.

Murat Paşa Camisi Vaiz ve Hatibi Süleyman Baki de başta Kuzey Makedonya olmak üzere tüm Balkanlarda ramazanın Osmanlılardan beri aynı coşku, heyecan ve huzurla devam ettiğini söyledi.

Baki, camide asırlardır başta cuma namazları ve ramazan ayları olmak üzere diğer zamanlarda da Türkçe vaazın devam ettirildiğini belirterek, Türkçe vaazın Osmanlı döneminden kendilerine miras kaldığını vurguladı.

Aynı zamanda dayısı olan Üsküp'ün tanınmış Osmanlı alimlerinden merhum Hafız İdriz Efendi'nin Türkçe vaaz geleneğini emekli olduğu 1999'a kadar Alaca Camisi'nde sürdürdüğünü anımsatan Baki, şunları anlattı:

"2000 yılında ben bu camiye ramazan vaizi olarak tayin olduktan sonra bu geleneği sürdürmeye devam ettim. Zaman zaman her gün ikindi namazından sonra, zaman zaman perşembe ve pazar günleri devam etti. Şu an itibariyle teravih namazından önce Türkçe vaazımız oluyor. Pazar günleri de ikindi namazını müteakiben Türkçe vaaz devam ediyor."

Vakit namazları da hatimle kılınıyor

Murat Paşa Camisi'nde her cuma vaaz verildiğini aktaran Baki, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ile Üsküp Müftülüğünün bu yöndeki karar ve geleneğin devam etmesi noktasındaki desteğinin önemine dikkati çekti.

Baki, Murat Paşa Camisi'nin vakit namazlarının da hatimli kılındığı nadir camilerden biri olduğunu ifade ederek, bu yıl da devam eden hatimli teravih ve mukabele geleneklerinin, ramazanı daha da güzelleştiren önemli hususlar olduğunu vurguladı.

Üsküp'ün çok kültürlü bir şehir olduğuna işaret eden Baki, Türkçe vaaz verilmesinin, Türkçe anlayabilen farklı etnik gruplar tarafından da beğenildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, hatimli teravih namazları Üsküp'te sadece Murat Paşa Camisi'nde kılınsa da başta Kalkandelen olmak üzere diğer şehirlerde de bu gelenek devam ettiriliyor.

AA

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