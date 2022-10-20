“Vesile” sergisi açıldı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “Vesile” isimli serginin açılışı yapıldı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- hicri takvime göre doğum günleri dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Selam ya Resulallah (asm)” etkinliği çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Bağcılar Belediyesi iş birliğinde açılan sergi büyük ilgi gördü.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, “Selam ya Resulallah (asm)” etkinliğinin 18 yıldır düzenlendiğini belirterek, “Etkinlik kapsamında farklı faaliyetler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de bu sergi.” dedi.

Hat sanatıyla icra edilmiş Kur’an-ı Kerim ayetlerinin de sergilendiğini söyleyen Velic, “Denir ki Kur’an en güzel Türkiye’de yazılmış, Mekke’de indirilmiş, Mısır’da okunmuş, Irak’ta yorumlanmış.” diye konuştu.

Ebru sanatçısı ve akademisyen Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, sergiye 15 sanatçının katkı verdiğini belirterek, ebru, hat ve kağıt kesme sanatlarından oluşan 46 eserin sergilendiğini ifade etti.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da Türk kültür ve sanatını tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, sergide yer alan sanatların öğretildiği kursları Bosna Hersek genelinde açtıklarını anlattı. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Selçuk Güldüler, kültür alanında desteklerine devam edeceklerini dile getirdi.