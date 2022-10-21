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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yarım asırlık pastacı

21 Ekim 2022, Cuma 17:00
Ankara’da pastacılık mesleği ile tanışan Rizeli Cahit Karateke, 49 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.

Adını, bulunduğu Çankaya’nın Nenehatun Caddesi’nden alan Hatun Pastanesi’nin işletmecisi Karateke, yaptığı açıklamada, dedesinin çarlık döneminde Rusya’da pastacılık yaptığını, Türk-Rus Savaşı sırasında şehit olduğunu söyledi. Karateke, “Babaannemi tanıdım ama dedemi tanıma imkanım olmadı. Babaannem, dedemin Leningrad’da pastacılık, fırıncılık yaptığını anlatırdı” dedi.

Bu sebeple pastacılıkla ilgili içinde hep bir ukde olduğunu belirten Karateke, şöyle devam etti: “Hüseyin amcamın da Ankara’da bir pastanede ustabaşılık yaptığını çocuklarından hep duyuyordum. Zaman zaman Hemşin’e geldiğinde bize kuru pasta ve değişik pastalar getirirdi. Bu mesleğe karşı ilgim o zamandan başlamıştı. Aslında ben Hemşin’de Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberledim, camide benim hafızlık duam da yapılmıştı. Daha sonra Ankara’ya geldim. Burada Hacı Bayram Kur’an Kursu’nda günde 2-3 yaprak tekrar ettim. Amacım imam hatip okuluna girip öğrenim görmekti ancak 16 yaşından gün aldığım için giremedim. Bir imamın yaptığı tüm işleri yapabiliyordum ama bir yasal belgem olsun istiyordum. O da olmayınca yine köylüm olan Fahrettin usta, çalıştığı pastanede bana çıraklık teklif etti. Zaten küçüklükten beri ilgi duyduğum bu mesleğe ilk adımımı atmış oldum.”

Böylece 1966’da Gençlik Caddesi’ndeki bir pastanede çırak olarak mesleğe başladığını belirten Karateke, birkaç yıl içinde de kalfa ve usta olduğunu söyledi.

49 yıldır burada hizmet veriyorum

Değişik pastanelerde çalışmaya devam ettiğini belirten Karateke, “Bu mesleğe girdiğim zaman hayalimde olan tek şey vardı. ‘Ben bu mesleği öğreneceğim ve pastane açacağım’ diyordum. Allah da nasip etti, 1973’te bu pastaneyi açtım. 49 yıldır burada hizmet veriyorum, 2023’te 50’nci yılımı dolduracağım.” ifadelerini kullandı.

AA

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