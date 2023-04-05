Yayıncılık darboğazda

Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılığın durumuyla ilgili her yıl hazırladığı raporla ilgili bir metin yayınladı.

Metinde, “Dünyada yaşanan kâğıt krizi ve ülkemizde yaşanan döviz kriziyle birlikte sektörümüz ciddi bir darboğaza girmiştir. Hammadde ve kâğıt fiyatlarının döviz bazında %100’den fazla artışının yanında dövizdeki artışla da, dışa bağımlı olan kâğıt sektörümüzde %300’ü aşan fiyat artışları ve diğer maliyet artışları da ciddi bir krize neden olmuştur. 2022 Eylül ayında yaptığımız bir araştırmaya göre, maliyetler döviz bazında %84 artarken yayıncılarımızın belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarında ise %15’lik azalma gözlenmiştir” denildi. İstanbul - Nihat Orhan

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