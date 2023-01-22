TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Fuarcılık A.Ş. destekleriyle düzenlenen Çukurova 15. Kitap Fuarında Yeni Asya rüzgarı esmeye devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat’ın yoğun ilgi gördüğü fuarda yazarlarımız kitaplarını imzalıyor. Yeni Asya Genel Yönetmeni Kazım Güleçyüz dün günboyu kitaplarını imzalayıp, okuculaları ile sohbet etti. Bugün ise yazarımız Sabahattin Yaşar saat 10.00- 18.00 arasında Yeni Asya standında kitaplarını imzalayıp, okuyucuları ile sohbet edecek.

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