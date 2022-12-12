Yazarlarımıza büyük ilgi

Şanlıurfa 5.Ulusal Kitap Fuarında yazarlarımız okurlarından büyük ilgi gördü. Yeni Asya standına, özellikle gençlerin ilgisi göstermesi dikkat çekti.

ÖMER ALPASLAN - ALİ TAHİR ÜNVERDİ - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarının son gününde yazarlarımız okurları ile buluştu. Hem imza için hem de kitaplarımızı incelemek için Yeni Asya standına gelenler yazarlarımızla tanışıp sohpet ettiler. Yeni Asya standına, özellikle gençlerin ilgisi göstermesi dikkat çekti. Yazarlarımız Kâzım Güleçyüz, Sebahattin Yaşar ve Hasan Güneş okuyucuları ile tanışıp sohbet ettiler ve kitaplarını imzaladılar.

Gençler standı boş bırakmadı

Kur’ân-i Kerîm’e ve Risale-i Nura hizmet etmeye çalışan gençler kitap satış ve tanıtımı için zaman ayırdılar ve misafirlere tanıtım yaptılar. 8. sınıf öğrencisi Yunus Emre, “Kitap fuarı çok faydalı ve sosyalleşmek için çok güzel bir ortam” dedi. 11. sınıf öğrencisi Zeynep Gelen ise, “Yazarlar ile sohbet etmek çok zevkli. Kitap fuarı gayet guzeldi ve sehrimizin kalitesini arttirıyor” şeklinde konuştu.