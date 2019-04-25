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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yazarlık, renkli bir meslektir

25 Nisan 2019, Perşembe 01:02
Türkiye Yazarlar Birliği’nin D. Mehmet Doğan öncülüğünde sürdürülen Yazar Okulu’nda ders veren hikâyeci ve eleştirmen Necip Tosun, yazarlığın hayata müdahale ettiğimiz zevkli ve renkli bir uğraş olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)’nin D. Mehmet Doğan öncülüğünde sürdürülen Yazar Okulu’nun 23. döneminin kapanış dersinde hikâyeci ve eleştirmen Necip Tosun, öğrencilere kendi yazarlık serüvenini anlattı, önemli tavsiyelerde bulundu.

Yazarlık yolculuklarında kelime hazinesinin zengin olmasının en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tosun, şunları aktardı: “18 yaşında Ankara’ya geldiğimde Cahit Zarifoğlu, ‘Sözlük al masanda dursun, her gün rastgele seçtiğin kelimelere çalış, günlük hayatta bunları kullanmaya çalış’ demişti. İlk başta aklıma yatmamıştı, sözcüklere çalışmak, sözlük okumak. Bu görüşmeden dört beş yıl sonra ben öykü yazmaya başladım. Bazı duyguları tam anlamıyla ifade edemiyordum. İnsanın duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi için kelimelere ihtiyacı var. Yani yazarlığın ilk şartı kelime hazinesidir. Sözlükler ve büyük yazarların eserleriyle kelime hazinemizi zenginleştiririz. Ben de ilk kez duyduğum ya da hoşuma giden kelimeleri bir kenara not alırım. Bizim edebiyatımızdaki temel eksiklik sözcük bilgisi, az sözcük kullanılması. Son dönem yazarlarına baktığımız zaman 2000-3000 kelime ile yazıyorlar. Fakat bir Fuzuli aşağı yukarı 30-40 bin, Halit Ziya Uşaklıgil 20 bin civarında kelimeyle hayat verirdi eserlerine.’

Yazmak aynı zamanda bir yüzleşmedir 

Tosun,  öğrencilere yazarlık hakkında tavsiyelerde bulunarak, “Yazarlık yolunda ikinci tavsiyem günlük tutmanız, yazmayı her gün devam ettirmeniz, alışkanlık haline getirmeniz” dedi. Necip Tosun, kendisinin de 30 yıldır her gün günlük tuttuğunu, büyük yazarların çoğunun günlüklerden edebiyata geçtiğini ve yazmanın aynı zamanda bir yüzleşme olduğunu belirtti. Tosun,  yazarlık yolunda edebiyat mahfillerine, mecralarına da değindi. Yazar Okulu, D. Mehmet Doğan Yazı Atölyesi 10. haftasında Necip Tosun’un kapanış dersi ile tamamlandı. Kapanış dersinin ardından kursiyerlere katılım beratları düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Kapanış konuşmasını yapan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, bu yıl katılımın geçmiş yıllara göre fazla olduğunu, bundan sonra da faaliyetlere devam edeceklerini vurguladı. 

Ankara - Recep Gören

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