Yeni Asya'm

Şiir

Yalnızca nurun, imanın sesi, İstikametin tek adresi, Dağıtmak için zulmetti, yeisi Her daim Yeni Asya Gazetesi Çamur, iftira akın akın. Yalana dolana kanma sakın. Fecr-i sadık çok yakın. Vakarın adresi, Yeni Asya Gazetesi. Hakikati söyler, doğruyu yazar. Hileyi sezer, oyunu bozar. Nura kilitli, sapmaz nazar. İstikametin adresi Yeni Asya Gazetesi. Nûrun dili, hakikatin okulu, İstikamet üzere, nurlu yolu, Mazisi şeref dolu, şan dolu. İrfan mektebi Yeni Asya Gazetesi. Üstad buyurdu: ”Siyaset ayırmasın” sizi. Bu yolda dostlar yalnız bıraktı bizi. Tek başına olsa da destanlar yazıyor dizi dizi. Kahramanlar yuvası Yeni Asya Gazetesi. Mele-i Aladan alkış sesleri geliyor. Derdimiz nura ayna olmak, Allah biliyor. Bu uğurda Ferhat misal dağları deliyor. Azmin sancağı Yeni Asya Gazetesi. Yaz ki Yeni Asyam her yer nurla dolsun. Hakka, hakikate parlak bir yolsun İmkanzılıkların imkanın olsun. Sabrın, kalesi Yeni Asya Gazetesi. İmtihan dünyası, bu işler kolay değil. Güce, paraya, kula etmeyiz meyil. Bizler ahireti tercih ettik, dünyayı değil. İhlasın bayrağı Yeni Asya Gazetesi. İmamoğlu (E.O.)

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