Yeni Asya Neşriyat Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı’nda stant açmasına izin verilmeyen Yeni Asya Neşriyat, fuarda bulunan sivil toplum kuruluşlarının stantlarında yayınlarının neşrini yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 11.’sini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Bu yıl 490 yayınevi 80 sivil toplum kuruluşunun katılım sağladığı fuarda geçen sene olduğu gibi bu sene de Yeni Asya Neşriyat’a stant verilmedi.

Buna rağmen Yeni Asya Neşriyat, fuarda bulunan sivil toplum kuruluşlarının stantlarında Risale-i Nur ve diğer eserlerin tanıtımını ve neşrini yapıyor. Yeni Asya Neşriyat standını fuarda göremeyen vatandaşlar Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’ne sitem ediyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Yeni Asya Neşriyat sivil toplum kuruluşlarının stantlarında önceki sayılardan kalan Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergilerini ücretsiz olarak ailelere, gençlere ve çocuklara, akademik dergi olan Köprü dergilerini ise üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere dağıtıyor. Ayrıca 200 adet Yeni Asya Gazetesi ücretsiz olarak fuara katılan vatandaşlara veriliyor. Fuara okullarıyla birlikte gelen ilk ve ortaokul öğrencileri, küçük Risale-i Nurlar ve Can Kardeş’lere yoğun ilgisi gösteriyor. 5 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak fuarda Yeni Asya Neşriyat, tüm kitapseverleri bekliyor.

Ahmet Cemil Çökren - Kocaeli

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Hatay Kitap Fuarı sona erdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Elite Fuarcılık organizasyonluğunda 20 Nisan’da kapılarını açan ‘3. Hatay Kitap Fuarı’ sona erdi. Dini neşriyatın az olduğu fuarda Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Standa gelerek Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında bilgi alan vatandaşlar Yeni Asya Neşriyat’ın fuara özel indirimlerinden de faydalanarak memnuniyetlerini ifade ettiler.

Hatay - Yeni Asya