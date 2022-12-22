Yeni Asya, Trabzon Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi görüyor

25 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda yazarımız İslam Yaşar 23 ve 24 Aralık’ta okuyucularımızla bir araya gelerek, kitaplarını imzalayacak.

Trabzon Ortahisar Belediyesinin düzenlemiş olduğu kitap fuarı devam ediyor. 16-25 Aralık 2022 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuar, sabah 10’da açılıp ve akşam 20’ye kadar ziyaret edilebiliyor. Kitap fuarında yazarımız İslam Yaşar 23 Aralık Cuma akşamı okuyucularımızla bir araya gelip sohbet edecek ve 24 Aralık Cumartesi günü kitaplarını imzalayacak. Trabzon - Yeni Asya

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