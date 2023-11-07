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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Yeni Asya, Türkiye’nin en büyük kitap fuarında

07 Kasım 2023, Salı 02:21
Bu yıl 40.’sı düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarında her yıl olduğu gibi Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Yazar ve okurların bir araya geldiği fuarda yazarlarımız kitaplarını imzaladı.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

İstanbul Beylikdüzü’nde 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 40. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat, her gün yazar ve çizerlerini okurlarıyla buluşturdu.

Fuarın son günü olan 5 Kasım Pazar günü yazarlarımız Yasemin Güleçyüz ve Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla sohbet ederekfotoğraf çektirdiler.

Ayrıca fuarın son gününde gözlenen ziyaretçi artışı Yeni Asya standına da yansıdı. Çocuk, büyük her yaştan vatandaşın uğradığı standımızda ziyaretçilere dergilerimiz ve Yeni Asya Gazetesi hediye olarak dağıtıldı.

Başta Risâle-i Nur’lar olmak üzere, birçok kitabın tanıtım ve satışı yapıldı. Ailelerin özellikle çocuklarının yaş seviyesine uygun imânî kitaplara yönelmesi ve bu yöndeki talepleri dikkat çekiciydi.

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