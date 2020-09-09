Yeni Külliyata yoğun ilgi

Yeni Asya Neşriyat’ın dünkü gazetemizde duyurulan Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı, ilk günden itibaren okuyuculardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Ayet ve hadis meallerinin dipnot olarak verildiği 14 ciltlik Külliyat, kampanya fiyatı olan 480 TL’den satışa sunuldu.

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