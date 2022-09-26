Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “Yunus’un izinde” serisinin ilk programı Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirildi.

Köln Yunus Emre Türk Kültür Merkezince Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen Yunus’un felsefesini müzikle buluşturan dinletide, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer’e Bosna Hersekli sanatçı Zeyd Şoto eşlik etti. Yunus’un sevgiyi, hoşgörüyü ve insani değerleri en veciz biçimde ifade ettiği şiir ve ilahileri, 500’e yakın kişinin katıldığı dinletide sunuldu. Tuncer, “Aşkın Aldı Benden Beni”, “Gönüller Yapmaya Geldim”, “Bir Kez Gönül Yıktın ise”, “Miskinlikte Buldular”, “Hak Çalabım Hak Çalabım”, “Gel Gör Beni” gibi Yunus Emre’nin dünya görüşünün derinliğini yansıtan eserleri seslendirdi ve Yunus’un düşünce dünyasından bahsetti. Yunus’a göre tüm eksikliklerin tek bir sebebi olduğunu belirten Tuncer, “Günümüz dünyasında aşksızlığın, sevginin eksik olması dünyamızı yaşanamaz hale getiriyor.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.