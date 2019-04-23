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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Zaman Müzesi’nde tarihe yolculuk

23 Nisan 2019, Salı 00:14
Konya’nın tarihî mahallesi Sille’de bulunan “Zaman Müzesi”, hem bulunduğu mekân hem de Osmanlı’dan Cumhuriyete zamanı ölçen aletleri ile ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Konya’nın 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesi’nde bulunan “Zaman Müzesi”, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait “zaman” ile ilgili sergilediği araçları ve coğrafi konumunun özelliğiyle ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

Geçmişi 5 bin yıla dayanan Sille’de turizmin geliştirilmesi, tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkılması amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli’nde kurulan Türkiye’nin ilk zaman müzesinde, yüzlerce yıl kullanılan “zamanı” gösteren araçlar sergileniyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.

Sille’nin çok kültürlü yapısını yansıtıyor 

Sille’nin yüzlerce yıl süren çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan müze, Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarıyla yan yana ve iç içe bulunuyor. Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait, illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve halen Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser dikkati çekiyor.  Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, son zamanlarda yapılan çalışmalar ve atılımlarla Türkiye’de müze sayısı ve çeşitliliğinin arttığını söyledi.

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