Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz onlardan evvel nice nesiller helâk ettik ki, onlardan kat kat güçlüydüler ve memleket memleket dolaşıp duruyorlardı. Allah’ın azâbından kaçacak bir yer buldular mı?

Kâf Suresi 36

HADİS:

En faziletli amellerden bir tanesi de mü’mini sevindirmektir: Bir borcunu ödemen, bir ihtiyacını karşılaman ve bir sıkıntısını gidermenle olur.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8230