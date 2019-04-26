26 Nisan 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz onlardan evvel nice nesiller helâk ettik ki, onlardan kat kat güçlüydüler ve memleket memleket dolaşıp duruyorlardı. Allah’ın azâbından kaçacak bir yer buldular mı?
Kâf Suresi 36
HADİS:
En faziletli amellerden bir tanesi de mü’mini sevindirmektir: Bir borcunu ödemen, bir ihtiyacını karşılaman ve bir sıkıntısını gidermenle olur.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8230
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