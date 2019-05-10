10 Mayıs 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Aldatılanlar haktan geri çevirilirler. Kahrolsun o yalancılar! Onlar ki cehâlete batmış gafillerdir.
Zâriât Sûresi 9-11
HADİS:
Size bir iyilik yapana iyilikle karşılık verin. Verecek birşey bulamazsanız ona duâ edin.
Camiü’s-Sağir, No: 8290
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