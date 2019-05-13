Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göğün ve yerin Rabbi olan Allah’a yemin olsun ki, sizin konuşmanız nasıl gerçekse, size vaad olunan da öylece gerçektir. Zâriyât Sûresi: 23 HADİS: Allah’ın Kitabına uyanı Allah’ın kitabı sapıklıktan hidayete erdirir ve Kıyamet gününde kötü hesaptan korur.

Camiü’s-Sağir, No: 8294

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