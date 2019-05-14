14 Mayıs 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yanına girdiklerinde “Selâm üzerine olsun” demişlerdi. İbrahim, “Sizin üzerinize de selâm olsun, ey tanımadığım kimseler” dedi.
Zâriyât Sûresi: 25
HADİS:
Allah’ın yasaklarından sakınan kişi güçlü olarak yaşar ve memleketinde emin olarak yürür.
Camiü’s-Sağir, No: 8297
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