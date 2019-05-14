Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yanına girdiklerinde “Selâm üzerine olsun” demişlerdi. İbrahim, “Sizin üzerinize de selâm olsun, ey tanımadığım kimseler” dedi. Zâriyât Sûresi: 25 HADİS: Allah’ın yasaklarından sakınan kişi güçlü olarak yaşar ve memleketinde emin olarak yürür.

Camiü’s-Sağir, No: 8297

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