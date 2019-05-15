Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra âilesinin yanına gitti ve semiz bir buzağıyla döndü. Önlerine koyup "Buyurmaz mısınız?" dedi. Zâriyât Sûresi: 26-27 HADİS: Hakim ibni Vâsile'den rivayetle: Allah, Kendisinden korkanların heybetini herşeyin kalbine koyar. Allah'tan korkmayanları ise herşeye karşı korkak yapar.

Camiü’s-Sağir, No: 8299

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