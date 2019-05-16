Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âd kavminde de nice ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kazıyan bir rüzgâr göndermiştik. Bir rüzgâr ki, dokunduğu herşeyi küle çeviriyordu. Zâriyât Sûresi: 41-42 HADİS: Allah’tan korkanın dili kırıcı olmaz ve öfkesinin gereğini yapmaz. Camiü’s-Sağir, No: 8300

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