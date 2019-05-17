Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göğü kudretimizle bina ettik; onu genişleten de Biziz. Yeri de döşeyip düzenledik. Biz ne güzel donatıcıyız! Zâriyât Sûresi: 47-48 HADİS: Allah’ın emrine karşı gelmekten sakınanları Allah her şeyden korur. Camiü’s-Sağir, No: 8301

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