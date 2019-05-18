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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

18 Mayıs 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Düşünüp öğüt alasınız diye Biz herşeyden çiftler yarattık. Hepiniz Allah'a koşun. Ben size O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım.

Zâriyât Sûresi: 49-50

HADİS:

Siz kimi över, hayırla anarsanız ona Cennet vacip olur. Kimi yerer ve kötü diye anarsanız ona da Cehennem vacip olur. Siz, Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 8303

Etiketler: ayet, hadis
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