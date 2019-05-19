Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Ben size O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım. Zâriyât Sûresi: 51 HADİS: Allah kimin eliyle bir Müslümanın sıkıntılarını gidermişse, onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderecektir. Camiü’s-Sağir, No: 8305

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.