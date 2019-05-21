Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ben onlardan bir rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da istemiyorum. Zâriyât Sûresi: 57 HADİS: Allah için seven, Allah için düşmanlık eden, Allah için veren ve Allah için vermeyen kimse imanını kemâle erdirmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 8308

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