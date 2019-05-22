Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zâriyât Sûresi: 58 HADİS: Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı sevmezse, Allah da ona kavuşmayı sevmez. Camiü’s-Sağir, No: 8309

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