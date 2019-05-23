Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O zulmedenlerin, tıpkı geçmiş benzerleri gibi, azaptan nasipleri vardır; acele etmesinler. Zâriyât Sûresi: 59 HADİS: Dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyasına zarar verir. Siz ebedî olanı fânî olana tercih edin. Camiü’s-Sağir, No: 8313

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