Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerine vaad olunan o günde kâfirlerin hakkı pek büyük bir helâktir. Zâriyât Sûresi: 60 HADİS: Sürekli didinip salih amel işleyen kimseyi geçmek isteyen, günahlardan sakınsın.

Camiü’s-Sağir, No: 8314

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