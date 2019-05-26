Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün gök sarsılıp çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürür. Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara! Onlar ki, daldıkları batakta oyalanıp duruyorlar. Tûr Sûresi: 9-12 HADİS: Ali'yi seven beni sevmiştir. Ali'ye düşmanlık besleyen bana düşmanlık beslemiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 8319

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