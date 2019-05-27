Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün itile kakıla Cehennem ateşine atılırlar. İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Bu da mı sihir? Yoksa hâlâ görmüyor musunuz? Tûr Sûresi: 13-14-15 HADİS: Zübeyir (ra) rivayet ediyor: Amel sayfasının kendisini sevindirmesini isteyen kimse çokça istiğfar etsin.

Camiü’s-Sağir, No: 8322

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