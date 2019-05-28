Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Girin oraya! İster dayanın, ister dayanmayın, ikisi de sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Tûr Sûresi: 16 HADİS: İnsanlardan saklanan idareci Cehennemden muhafaza edilmez. Camiü’s-Sağir, No: 8325

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