Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olanlar ise Cennet bahçelerinde ve nimetler içindedir. Tûr Sûresi: 17 HADİS: Kim Müslümanlara daha pahalı satmak niyetiyle bir malı piyasaya sürmez de depolarsa günahkârdır, Allah ve Resulünün himâyesinden mahrum kalmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 8331

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