01 Haziran 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İmân edenleri ve onlara îmân ile tâbi olan nesillerini Cennette birbirlerine kavuşturacağız ve onların amellerinden de hiçbir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi kazandığıyla karşılık görür.
Tûr Sûresi: 21
HADİS:
Müslüman olduktan sonra iyi olan kimse İslâm öncesi hayatında yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Müslüman olduktan sonra da kötü olmaya devam eden hem öncesinden, hem de sonrasından sorumlu tutulur.
Camiü’s-Sağir, No: 8338
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