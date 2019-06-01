Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İmân edenleri ve onlara îmân ile tâbi olan nesillerini Cennette birbirlerine kavuşturacağız ve onların amellerinden de hiçbir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi kazandığıyla karşılık görür.

Tûr Sûresi: 21

HADİS:

Müslüman olduktan sonra iyi olan kimse İslâm öncesi hayatında yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Müslüman olduktan sonra da kötü olmaya devam eden hem öncesinden, hem de sonrasından sorumlu tutulur.

Camiü’s-Sağir, No: 8338