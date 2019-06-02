Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol ikram edeceğiz. Tûr Sûresi: 22 HADİS: Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltirse Allah da onunla insanların arasını düzeltmeyi üzerine alır. Kim iç dünyasını düzeltirse, Allah da onun dışını düzeltir. Camiü’s-Sağir, No: 8339

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