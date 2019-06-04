Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi ter temiz hizmetçiler dolaşır. Tûr Suresi 24 HADİS: Sünnetimi yaşatan beni sevmiştir. Beni seven Cennette benimle beraberdir. Camiü's-Sağir Hadis No: 8346

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