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10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

10 Haziran 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yoksa onlar, “O bir şâirdir; biz onun başına gelecek felâketi bekliyoruz” mu diyorlar?

Tûr Sûresi: 30

HADİS:

Kim kırk gün ihlâsla Allah’a kulluk ederse, kalbinden diline hikmet pınarları akar.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8361

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