Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa onlar, “O bir şâirdir; biz onun başına gelecek felâketi bekliyoruz” mu diyorlar? Tûr Sûresi: 30 HADİS: Kim kırk gün ihlâsla Allah’a kulluk ederse, kalbinden diline hikmet pınarları akar. Camiü's-Sağir Hadis No: 8361

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