Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer doğru söylüyorlarsa, Kur’ân’ın benzeri bir söz getirsinler. Tûr Sûresi: 34 HADİS: Kim yedi sene, sevabını Allah’tan umarak müezzinlik yaparsa, Allah onun Cehennem ateşinden beraatını yazar. Camiü's-Sağir Hadis No: 8376

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