14 Haziran 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerini mi yaratıyorlar?
Tûr Sûresi: 35
HADİS:
Kim ki bir sene bir ücret taleb etmeden müezzinlik yaparsa, Kıyamet günü çağırılır, Cennetin kapısında bekler ve kendisine şöyle denilir: ‘Dilediğin kimseye şefaat et.’
Camiü's-Sağir Hadis No: 8379
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