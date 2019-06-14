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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

14 Haziran 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerini mi yaratıyorlar?

Tûr Sûresi: 35

HADİS:

Kim ki bir sene bir ücret taleb etmeden müezzinlik yaparsa, Kıyamet günü çağırılır, Cennetin kapısında bekler ve kendisine şöyle denilir: ‘Dilediğin kimseye şefaat et.’

Camiü's-Sağir Hadis No: 8379

Etiketler: ayet, hadis
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