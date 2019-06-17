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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

17 Haziran 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yoksa göklere çıkıp da gök ehlinin haberlerini dinlemek için bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri, işittiklerine dair açık bir delil getirsin.

Tûr Suresi 38

HADİS:

Hacca gitmek isteyen acele etsin. Çünkü kişi hastalanır, niyeti bozulur, ihtiyaçlar baş gösterir...

Camiü's-Sağir  Hadis No: 8385

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