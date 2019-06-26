Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kayan yıldıza yemin olsun ki, Peygamberiniz ne şaştı, ne de bâtıla inandı. Necm Sûresi: 1-2 HADİS: Bizim bir iş için tayin ettiğimiz ve karşılığında bir ücret belirlediğimiz kimsenin, bunun dışında aldığı birşey haksız kazançtır. Camiü’s-Sağir, No: 8415

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