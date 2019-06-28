Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onu muazzam kuvvetlere, üstün bir akıl ve dirâyete sahip Cebrâil öğretti ki, kendisine gerçek suretiyle görünmüştür. Necm Sûresi: 5-6 HADİS: Kim mü'min erkekler ve kadınlar için Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onun için bütün mü'min erkek ve kadınlar sayısınca sevap yazar. Camiü’s-Sağir, No: 8419

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