29 Haziran 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O, ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihâyet kendisine iki yay kadar, hattâ daha da yakın oldu.
Necm Sûresi: 7-9
HADİS:
Kim ki, her gün mü’min erkekler ve kadınlar için yirmi yedi defa Allah’tan bağışlanma dilerse, duâları kabul edilen ve yeryüzü ahalisine kendilerinin yüzü suyu hürmetine rızık verilen kimselerden olur.
Camiü’s-Sağir, No: 8420
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