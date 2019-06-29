Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O, ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihâyet kendisine iki yay kadar, hattâ daha da yakın oldu.

Necm Sûresi: 7-9

HADİS:

Kim ki, her gün mü’min erkekler ve kadınlar için yirmi yedi defa Allah’tan bağışlanma dilerse, duâları kabul edilen ve yeryüzü ahalisine kendilerinin yüzü suyu hürmetine rızık verilen kimselerden olur.

Camiü’s-Sağir, No: 8420